22:26 - Chiusura in rialzo per Wall Street, che termina la settimana col Dow Jones che guadagna lo 0,38% a 16.605, 24 punti e il Nasdaq lo 0,76% a 4.185,81 punti. Bene anche l'indice S&P500 che sale dello 0,42% chiudendo per la prima volta sopra i 1.900 punti.