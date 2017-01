21:42 - Chiusura in rialzo per Wall Street, rassicurata dalle parole di Vladimir Putin di non avere come obiettivo la divisione dell'Ucraina. Il Dow Jones ha guadagnato lo 0,55% a 16.336,19 punti e il Nasdaq l'1,25% a 4.333,31 punti. Bene anche l'indice S&P500 che mette a segno un +0,72% a 1.872,25 punti.