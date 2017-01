22:30 - Chiusura in territorio positivo per Wall Street, con il Dow Jones che sale dello 0,40 per cento, a 16.027,39 punti, il Nasdaq che sale dello 0,94 per cento, a 4.240,67 punti, e lo S&P 500 che sale dello 0,57 per cento, a 1.829,64 punti. L'euro è scambiato a 1,3679 dollari dopo la chiusura, mentre il dollaro è scambiato a 102,2000 yen, 0,8938 franchi svizzeri e 0,6003 sterline.