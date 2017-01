22:27 - Chiusura in territorio negativo per Wall Street. Svanito l'effetto Bce e in attesa dei dati sul mercato del lavoro, il Dow Jones perde lo 0,05% a 17.070,32 punti, il Nasdaq cede lo 0,22% a 4.562,29 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,2% a 1.994,88 punti.