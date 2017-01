22:22 - Chiusura in calo per Wall Street, sulla scia delle preoccupazioni per la tenuta del sistema finanziario in Portogallo. Il Dow Jones perde lo 0,42% a 16.915,20 punti, mentre il Nasdaq lo 0,52% a 4.396,20 punti. Male anche l'indice S&P500 che cede lo 0,41% a 1.964,68 punti.