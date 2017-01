22:50 - Chiusura in netto calo per Wall Street, trascinata in basso anche dal crollo di Twitter che è arrivato a perdere fino al 17%. Il Dow Jones lascia sul terreno lo 0,78% a 16.401,73 punti e il Nasdaq l'1,38% a 4.080,76 punti. Male anche l'indice S&P500 scivolato dello 0,90% a 1.867,77 punti.