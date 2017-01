23:06 - Chiusura in territorio negativo per Wall Street. Il Dow Jones perde lo 0,85% a 16.362,14 punti, il Nasdaq cede l'1,75% a 4.075,56 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,81% a 1.863,23 punti. Male Amazon, che affonda dopo il modesto utile trimestrale legato ai forti costi per gli investimenti sostenuti dalla società: i titoli perdono il 9,92% a 303,69 dollari per azione.