21:43 - Chiusura in netto calo per Wall Street, sulla scia delle preoccupazioni per il rallentamento dell'economia cinese e della crisi in Ucraina. Il Dow Jones ha perso oltre 200 punti, 1,41% a 16.108,89 punti, mentre il Nasdaq ha ceduto l'1,46% a 4.260,42 punti. Male anche l'indice S&P500 che ha perso l'1,17% a 1.846,34 punti.