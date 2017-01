07:41 - La Borsa di Tokyo cede nel finale e, in scia alle prese di beneficio, termina gli scambi a -0,39%, bruciando i guadagni generati in gran parte della seduta grazie agli ordini di macchinari saliti in novembre del 9,3%, a 882,6 miliardi di yen (circa 6,2 miliardi di euro), oltre le attese. L'indice Nikkei perde 61,53 punti, a 15.747,20, malgrado l'ulteriore debolezza mostrata dallo yen.