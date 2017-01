08:50 - La Borsa di Tokyo chiude in lieve calo, malgrado i nuovi guadagni di Wall Street, il rialzo dello yen e la prudenza per la crisi in Ucraina. L'indice Nikkei cede 0,15 punti, a quota 14.417,53, nel giorno in cui il governatore della Bank of Japan. Haruhiko Kuroda, ha ribadito che l'economia nipponica recupera "moderatamente", nonostante l'aumento della tassa sui consumi dal 5% all'8%.