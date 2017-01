01:26 - La Borsa di Tokyo apre la seduta di giovedì in ribasso, condizionata da un rimbalzo dello yen sullo sfondo dei timori di un'escalation della tensione in Ucraina. Pochi minuti dopo l'avvio delle contrattazioni l'indice Nikkei perde l'1,18% a 14.305,67 punti. Male anche l'indice Topix, in calo dell'1,17% a 1.158,31 punti.