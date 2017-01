01:31 - La Borsa di Tokyo apre la seduta di lunedì in netto calo, condizionata dai timori internazionali per la situazione in Ucraina. Nei primi minuti di contrattazioni, l'indice Nikkei perde l'1,20% a 14.663,22 punti. Male anche il Topix che cede l'1,06% a 1.198,80 punti.