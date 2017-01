01:28 - La Borsa di Tokyo apre in leggero ribasso, dopo il voto della Crimea che si è espressa in maniera plebiscitaria per il ricongiungimento alla Russia, al termine di uno scrutinio che ha confermato la spaccatura profonda tra Russia e Occidente. L'indice Nikkei perde lo 0,54% a 14.254 punti.