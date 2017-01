Borsa, positiva a metà giornata

13:56 - Si conferma positiva Piazza Affari (Ftse Mib +0,48% a 19.604 punti), unica in Europa, nel giorno in cui la Banca centrale europea lascia i tassi d'interesse fermi allo 0,15%. Gli acquisti premiano Moncler (+5,29%), dopo i conti trimestrali, Fiat (+3,63%), in recupero da due scivoloni consecutivi, e Mediaset (+3,36%). Occhi puntati anche su Mps (+2,11%) in vista dei conti, che Banco Popolare (+1,55%), Ubi (+1,22%) e Bpm (-1,91%) diffonderanno domani.