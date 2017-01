09:51 - Avvio di seduta positivo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib guadagna in apertura lo 0,14% a 21.351 punti e il Ftse All Share lo 0,16% a 22.688 punti. Contrastate Enel (+1,34%) ed Enel Green Power (-0,66%). A due velocità i bancari Mps (-0,68%) e Intesa (+0,44%). Positive anche le altre Borse europee con Francoforte a +0,19%, Londra a +0,08%, Parigi a +0,14% e Madrid a +0,10%.