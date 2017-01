09:25 - Avvio di seduta positivo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib segna un rialzo dello 0,57% a 21.640 punti e l'indice Ftse All Share un +0,53% a 23.109. Sul listino in luce Fiat (+1,9%), Banco Popolare (+1,3%), Luxottica (+1,25%) e Mediaset (+1,15%), giù invece Stm (-1,49%) dopo i conti trimestrali.