11:28 - Prosegue il peggioramento di Piazza Affari dopo il dato negativo dell'Istat sul Pil che certifica la recessione per il nostro Paese. L'indice Ftse Mib perde il 2,2% a 19.610 punti, con Fiat in rosso (-7%) per le ipotesi di esercizio di diritti di recesso sulla fusione con Chrysler. Male Mps e Bper (-4%), in netto calo anche le banche principali: Intesa -3%, Unicredit -2%.