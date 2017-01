18:35 - Chiusura in forte calo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha terminato le contrattazioni in ribasso dell'1,62% a 20.052 punti, ai minimi da marzo, mentre il Ftse All Share ha registrato un -1,56% a 21.262 punti. Forti le vendite su Telecom (-4,62%) e le banche: Intesa Sanpaolo -2,53%, Banco Popolare -3,63%, Ubi -4,3% e Mps -4,01%.