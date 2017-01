18:02 - Chiusura in rosso per Piazza Affari, con il Ftse Mib che lascia sul terreno l'1,04% a 20.851 punti. Il Ftse All Share arretra dell'1,06% a 22.069 punti e il Ftse Italia Star cede lo 0,97% a 18.321 punti. Ad appesantire la Borsa di Milano le vendite su Buzzi Unicem, Mps e Banco Popolare (tutti oltre il -3%).