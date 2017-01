18:07 - Seduta positiva per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento dell'1,32% a 21.563 punti. Tra i titoli, spicca Monte dei Paschi che ha concluso in rialzo dell'8,5% a 1,53 euro dopo la vendita nel primo giorno dei diritti in opzione non esercitati e il pagamento di gran parte dei Monti bond.