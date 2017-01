18:05 - Chiusura positiva per Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib che guadagna lo 0,15% a 22.030 punti. Il Ftse All Share avanza dello 0,11% a 23.349 punti e il Ftse Italia Star lascia sul terreno lo 0,58% a 18.710 punti. Tra i titoli, in rialzo Autogrill (+2,06%) e Mediaset (+2,03%). In rosso Yoox (-5,10%) e Mps (-4,61%).