18:09 - Chiusura in positivo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il Ftse Mib ha terminato le contrattazioni con un progresso dello 0,31% a 21.173 punti, mentre il Ftse All Share ha guadagnato lo 0,32% a 22.582 punti. Tra i titoli, in rialzo Mediolanum (+3,25%) e Ubi Banca (+1,96%). Male Yoox (-2,82%) e Tod'S (-1,84%).