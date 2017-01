17:59 - Chiusura in positivo per Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib che guadagna lo 0,26% a 19.069 punti e il Ftse All Share che avanza dello 0,29% a 20.295 punti. Tra i titoli, brilla World Duty Free (+5,29%). Bene anche Ubi Banca (+5,08%) e Mediobanca (+3,50%). In rosso Yoox (-1,81%) e Fiat (-1,72%).