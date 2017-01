18:06 - Piazza Affari chiude le contrattazioni in rialzo, con il Ftse Mib che guadagna lo 0,42% a 20.477 punti e il Ftse All Share lo 0,45% a 21.803. Gli acquisti premiano soprattutto Ferragamo (+2,22%) e le banche. In particolare, tra i titoli finanziari si segnalano Banco Popolare che finisce a +1,8%, esattamente come Intesa, mentre Unicredit chiude a +1,29%.