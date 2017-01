17:52 - Chiusura in rialzo per Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib che guadagna lo 0,85% a 21.586 punti. Il Ftse All Share avanza dello 0,84% a 22.932 punti e il Ftse Italia Star mette a segno un progresso dello 0,95% a 18.842 punti. Tra i titoli spiccano Autogrill (+4,23%), Telecom (+3,96%) e Ubi Banca (+2,72%). In rosso Yoox (-2,16%).