17:54 - Chiusura in rialzo per Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib che guadagna l'1,07% a 20.597 punti. Il Ftse All Share avanza dello 0,95% a 21.893 punti mentre il Ftse Italia Star lascia sul terreno lo 0,12% a 18.086 punti. Tra i bancari bene Ubi (+3,36%) e Unicredit (+3,02%). Gli investitori premiano poi i titoli petroliferi, da Eni (+2,28%) a Saipem (+2,24%).