17:55 - Chiusura in rialzo per la Borsa di Milano, dopo il pesante tonfo di lunedì. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,60% a 19.019 punti e il Ftse All Share segna un progresso dello 0,52% a 20.236 punti. Tra i titoli, in luce c'è Yoox (+5,23%) sulla spinta dell'ipo di Zalando. In evidenza anche Bpm (+2,81%) e Mediolanum (+2,32%). Male Luxottica (-1,66%) e Snam (-1,47%).