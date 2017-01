17:58 - Seduta positiva per la Borsa di Milano. L'indice Ftse Mib chiude in crescita dello 0,66% a 19.697 punti, mentre l'All Share segna un +0,53% a 20.937 punti. In crescita anche la Fiat dopo le dichiarazioni dell'a.d. Sergio Marchionne di una possibile quotazione in Borsa. Il titolo del Lingotto conclude con un +1,19% a 6,79 euro, mentre Exor sale dello 0,27% a quota 29,6.