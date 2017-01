17:52 - Chiusura in rialzo per Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib che guadagna lo 0,34% a 19.503 punti. Il Ftse All Share avanza dello 0,26% a 20.711 punti mentre il Ftse Italia Star cede lo 0,24% a 17.375 punti. Tra i titoli, bene Banco Popolare (+4,65%), Bpm (+3,96%) e Mediaset (+3,50%). In rosso Tod's che accusa una flessione del 5,49%. Male anche Ferragamo (-5,00%).