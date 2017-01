17:46 - Chiusura in rialzo per Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib che avanza dell'1,22% a 19.468 punti. Il Ftse All Share registra un progresso dell'1,14% a 20.736 punti mentre il Ftse Italia Star lascia sul terreno lo 0,11% a 17.509 punti. Maglia rosa del listino milanese è Bpm (+8,11%). Bene Mediaset (+5,63%) e Mediobanca (+5,43%). Pesante UnipolSai (-5,71%). Male anche Fiat (-1,47%).