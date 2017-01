Borsa, Milano chiude in positivo

17:45 - Chiusura in rialzo per Piazza Affari, maglia rosa d'Europa, con l'indice Ftse Mib che avanza dello 0,97% a 19.112 punti. Il Ftse All Share guadagna l'1,18% a 20.413 punti mentre il Ftse Italia Star cresce del l'1,38% a 17.434 punti. Tra i titoli, brilla Telecom (+6,92%). Fiat, invece, perde il 2,24% dopo la giornata euforica di giovedì, in cui i mercati avevano premiato con un +16,4% l'accordo con il fondo Veba per salire al 100% di Chrysler.