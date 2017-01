17:48 - Chiusura in forte rialzo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il Ftse Mib segna un progresso del 2,15%, sfiorando i 22mila punti (21.976 punti). Il Ftse All Share avanza dell'1,96% a 23.400 punti e il Ftse Italia Star guadagna lo 0,51% a 19.420 punti. In evidenzia Bpm (+5,40%) e Atlantia (+3,94%). Si confermano poi gli acquisti su Fiat (+3,70%) e su Mediaset (+3,18%).