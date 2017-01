17:56 - La Borsa di Milano chiude in forte rialzo, con l'indice Ftse Mib che sale del 2,28% a 19.504 punti. Il Ftse All Share avanza del 2,18% a 20.737 punti e il Ftse Italia Star guadagna l'1,30% a 17.828 punti. A far da traino a Piazza Affari e agli altri mercati europei la decisione della Bce di lasciare i tassi invariati. Tra i titoli, brillano Azimut (+6,35%) e Mps (+5,43%).