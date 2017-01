17:54 - Chiusura in calo per Piazza Affari. Il Ftse Mib ha terminato le contrattazioni in flessione dello 0,58% a 20.972 punti mentre l'All Share dello 0,48% a 22.374 punti. Tra i peggiori ribassi ci sono Yoox (-5,40%), Finmeccanica (-3,17%), Enel (-2,42%) e Monte dei Paschi (-2,14%).