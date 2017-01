18:05 - Chiusura in calo per Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib che cede lo 0,17% a 20.110 punti. In rosso anche il Ftse All Share, che lascia sul terreno lo 0,12% a 21.384 punti. Tra i titoli, male Salvatore Ferragamo (-1,73%) e Mediolanum (-1,72%). Positivi Banco Popolare (+4,42%), Bper (+1,85%) e Mediaset (+1,44%).