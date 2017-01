17:58 - Chiusura in leggero rialzo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il Ftse Mib azzera le perdite nel finale e termina le contrattazioni in crescita dello 0,06% a 20.452 punti. Sale dello 0,05% l'indice All Share. A ridare fiato ai mercati l'andamento di Wall Street, spinta dal calo delle richieste di sussidi di disoccupazione negli Usa.