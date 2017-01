Borsa,Milano chiude in lieve rialzo

17:47 - Chiusura in lieve rialzo per Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib che avanza dello 0,09% a 20.478 punti. Il Ftse All Share segna un progresso dello 0,09% a 21.773 punti e il Ftse Italia Star cresce dello 0,41% a 18.788 punti. Tra i titoli, in luce A2a (+1,50%) e Intesa Sanpaolo (+1,28%). Male Mps (-1,64%) e Banco Popolare (-1,48%). Sul fronte spread, il differenziale tra Btp e Bund si riduce a 188 punti base con il tasso sul decennale al 3,55%.