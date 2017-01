18:06 - Chiusura in leggero rialzo per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che guadagna lo 0,03% a 19.418 punti. Il Ftse All Share avanza dello 0,07% a 20.645 punti e il Ftse Italia Star segna un progresso dello 0,78% a 11.235 punti. Tra i titoli male Finmeccanica (-1,95%) e Autogrill (-1,02%). In luce Ferragamo (+4,31%) e Intesa Sanpaolo (+2,66%).