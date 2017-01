18:16 - Piazza Affari chiude la seduta con gli indici in lieve rialzo. Il Ftse Mib guadagna lo 0,11% mentre l'indice All Share sale dello 0,10%. Bene il comparto industriale, con Finmeccanica che cresce del 3,51% trascinando anche Ansaldo Sts (+2,65%). Contrastate le banche: segno più per Ubi (+1,85%) e Unicredit (+0,85%). Giù invece Bpm (-2,5%). Male anche Telecom, che perde il 3,95%, e Saipem (-3,85%).