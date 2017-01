17:49 - Seduta ampiamente positiva per la Borsa di Milano, la migliore della giornata in Europa dove i listini sono tutti in rialzo: l'indice Ftse Mib ha chiuso in crescita del 2,52% a 20.858 punti. Secondo gli operatori i mercati hanno rifiatato dopo una settimana di forte calo anche sulle sanzioni per ora non economiche contro la Russia.