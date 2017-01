18:01 - Chiusura ampiamente negativa per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che perde il 2,30% a 19.358 punti. Ad appesantire i listini sono la crisi valutaria dei Paesi emergenti e soprattutto le tensioni in Argentina. Tra i titoli, doccia fredda per Telecom (-4,73%) che torna sotto quota 0,8 euro. Male anche Tenaris (-4,24%) e Fiat (-3,41%).