17:50 - Chiusura negativa per Piazza Affari. Il Ftse Mib cede lo 0,37% a 20.398 punti mentre il Ftse All Share lo 0,28% a 21.746 punti. In controtendenza nel listino milanese Prysmian (+4,36%), Unipolsai (+2,28%), Buzzi Unicem (+1,96%) e Fiat (+1,91%).