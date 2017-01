17:49 - Seduta negativa per la Borsa di Milano. Piazza Affari chiude in calo: il Ftse Mib cede l'1,01% a 20.362 punti. Male Fiat nel giorno in cui gli azionisti hanno approvato a maggioranza la fusione che darà vita a Fca - Fiat Chrysler Automobiles. Il titolo, che segue l'andamento negativo del listino, perde l'1,86% a 7,1 euro.