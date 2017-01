17:57 - Seduta negativa per la Borsa di Milano. L'indice Ftse Mib ha chiuso in perdita dell'1,49% a 21.559 punti, mentre il Ftse All Share in calo dell'1,38% a 22.926 punti. Piazza Affari è stata la peggiore Borsa europea della giornata, appesantita soprattutto dal settore bancario.