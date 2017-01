17:53 - Chiusura in ribasso per Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib che cede lo 0,17% a 19.436 punti. Il Ftse All Share lascia sul terreno lo 0,25% a 20.685 punti e il Ftse Italia Star segna un calo dello 0,53% a 17.416 punti.