18:05 - Chiusura in calo per Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib che cede l'1,02% a 21.692 punti. Male anche l'All Share, che archivia la seduta in calo dello 0,97% a 23.153 punti, e lo Star, giù dello 0,92% a 19.824 punti. Tra le principali Borse europee, Londra termina in rialzo dello 0,10%, Francoforte dello 0,20% e Parigi dello 0,09%. Male Madrid che perde lo 0,26%.