17:50 - Chiusura in flessione per la Borsa di Milano, con il Ftse Mib che cede lo 0,72% a 19.814 punti. A pesare sul listino sono le vendite sui bancari con Banco Popolare in testa (-2,67%), seguita da Unicredit (-2,56%) e Bper (-2,16%). Continua ad essere sotto pressione il settore moda-lusso con Yoox che perde il 2,63%, Luxottica l'1,90%, Ferragamo l'1,80%. Sul fronte opposto tiene Fiat (+2,36%). Bene anche Tenaris (+1,86%).