Borsa, Milano apre in ribasso

09:29 - Avvio di seduta negativo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib cede lo -0,5% 20.978 punti. In calo Eni (-1,12%) e Saipem (-0,99%), bene invece Moncler (+2,15%) e Finmeccanica (+0,46%). In calo anche le altre Borse europee: Parigi ha aperto le contrattazioni in calo, con l'indice Cac 40 in calo dello 0,36% a 4.425,63 punti. A Francoforte l'indice Dax cede lo 0,49% a 9.603,97 punti, mentre a Londra il Ftse 100 perde lo 0,39% a 6.780,51 punti.