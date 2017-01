09:29 - La Borsa di Milano apre con un balzo dopo l'esito del referendum in Scozia. L'indice Ftse Mib sale dell'1,10% a 21.374 punti. Partono positive anche le altre Borse europee: Londra segna un +0,75% a 6.870,41 punti, Francoforte apre in progresso dello 0,52%. In rialzo anche Parigi (+0,53%).