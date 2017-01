09:19 - Avvio leggermente positivo per Piazza Affari: il primo indice Ftse Mib segna una crescita dello 0,09%, l'Ftse All Share un aumento dello 0,08%. Lo spread tra il Btp e il Bund si muove intorno a 160,3 punti in apertura dei mercati europei, sotto i 161 punti della chiusura di mercoledì. Il rendimento del decennale italiano è al 2,599%.